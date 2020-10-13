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Татьяна Буцкая сколько у нее детей

Минфин России отказался рассматривать возможность введения налога на бездетность, ранее предложенную «Советом матерей».

С предложением ввести налог на бездетность в России ранее выступила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. По ее мнению, платить такой налог должны те, «кто сознательно отказывается от решения родить ребенка». Взимать его она предложила и с мужчин, и с женщин. Сумма налога могла бы составлять 500 рублей в месяц.

Ранее идею о налоге для бездетных жителей страны раскритиковали в союзе женщин России. Председатель организации Екатерина Лахова возмутилась, ведь не будет же каждая бесплодная семья доказывать, что не нарочно отказывается завести ребенка.

Есть ли дети у Татьяны Буцкой? — два мальчика Боря и Андрей. Взято из данных ее инстаграм.

Буцкая Татьяна, кто это такая? Расскажет сайт ОНФ.

Сообщение Татьяна Буцкая сколько у нее детей появились сначала на NICSTYLE.RU.

# Новости на сегодня / Астро
По материалам: nicstyle.ru

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