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Телеграм-каналы: Виктория Лопырева на грани развода с Игорем Булатовым

Телеграм-каналы: Виктория Лопырева на грани развода с Игорем Булатовым

Говорят, что 37-летняя Виктория Лопырева переживает семейный кризис. По информации телеграм-каналов, проблемы в отношениях модели с мужем Игорем Булатовым начались из-за шаткого финансового положения бизнесмена. Якобы бывший супруг Таты Карапетян остался без каких-либо источников дохода. Игорь долгое время работал в группе компаний "Ташир", однако после стремительного развода с дочерью президента девелоперской организации он лишился должности, акций компании и всех корпоративных счетов.


Именно из-за этого, как говорят инсайдеры, Лопырева намерена подать на развод. Как сообщил телеграм-канал "Антиглянец", модель уже больше месяца не показывает своего супруга в микроблоге, что наводит на мысли о разладе в семье. Сама Виктория пока что не комментирует ситуацию. Она улетела из США в Турцию, где отдыхает с сыном Марком Лионелем. Проводит ли отпуск вместе с возлюбленной сам Булатов, неизвестно.


Пара расписалась в декабре прошлого года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. О тайном бракосочетании модель рассказала в рамках интервью в YouTube-шоу "Ходят слухи". Лопырева призналась, что предложение руки и сердца получила еще во время беременности. Однако в то время пара не смогла узаконить отношения, так как тогда еще законная жена Булатова Тата Карапетян (она воспитывает двоих детей от Игоря: сына Самвела и дочь Амели) не давала согласия на развод.



Виктория Лопырева с сыном
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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