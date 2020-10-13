Топ-3 самых сумасшедших подарка от АРМИ на день рождения Чимина

Алексей Вольцев

Сегодня, 13 октября, Чимину (Jimin) из BTS исполняется 25 лет. И в этот раз АРМИ решили отметить день рождения айдола под девизом «Гулять, так гулять!». Фанаты бойз-бэнда вообще любят подарки с размахом, но в этот раз они превзошли сами себя. POPCAKE.TV подготовил для вас список из трех самых необычных подарков от АРМИ в честь 25-летия Чимина.

Фанаты из Индонезии посадили мангровые леса

Чтобы отпраздновать день рождения Чимина, фанаты бойз-бэнда из Индонезии подготовили эко-friendly подарок: они организовали сбор средств для посадки и ухода за тысячами мангровых деревьев, чтобы спасти деревню в Центральной Яве, находящуюся под угрозой наводнения.

Проект назывался «1000 деревьев для Чимина из BTS», а сбор средств проходил с 25 сентября по 4 октября. После того, как более 1800 человек пожертвовали деньги, индонезийские АРМИ смогли посадить более 8 тысяч деревьев. По словам организаторов, этот проект может спасти жизни более 250 семей.

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Китайская фан-база разместила поздравления на самом крупном торговом центре в мире

Торговый центр Dubai Mall – самый посещаемый и самый крупный торговый центр в мире, который уже давно стал туристической достопримечательностью, привлекающей ежегодно более 80 миллионов туристов. И Чимину из BTS удалось стать первым артистом, чья некомерческая реклама была выведена на экраны, расположенные по всему ТЦ.

Это стало возможным благодаря усилиям Park Jimin Bar – фан-базы Чимина из Китая. Несколько дней подряд, начиная с 9 октября, фотографии айдола показывались на более чем 350 экранах, расположенных по всему Dubai Mall.

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АРМИ из Вьетнама сочинила песню для Чимина

Вы когда-нибудь слышали, чтобы фанаты сочиняли музыку для своего кумира? Но для АРМИ нет ничего невозможного. Чтобы отметить день рождения Чимина, одна из фанаток музыканта из Вьетнама записала песню под названием «Sarang». В переводе с корейского это означает «Любовь».

Песня была выпущена 8 октября, а уже через пару дней после премьеры набрала 200 тысяч просмотров и более 45 тысяч лайков на YouTube. Надеемся, что и Чимин увидит этот подарок.

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