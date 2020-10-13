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Туроператор «Интурист» участвует во втором этапе программы кешбека за путешествия по России.

Туроператор «Интурист» участвует во втором этапе программы кешбека за путешествия по России.

14 октября 2020 года. Москва. С 15 октября 2020 года стартует второй этап программы поддержки внутреннего туризма. В рамках акции с кешбеком «Интурист» предложит туры более, чем в 20 регионов России. Новинками станут программы в Тюменскую и Нижегородскую области, а также зимние экскурсионные программы на Алтай, Камчатку и в республику Карелия. 

Приобретая туры в период с 15 октября по 05 декабря, путешественники смогут сэкономить 20% от его стоимости. У программы есть два важных обязательных условия: тур должен быть оплачен сразу же по карте платежной системы «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. Второе важное условие - продолжительность тура должна составлять не менее 2-х ночей.

По акции с кешбеком можно будет приобрести экскурсионные и оздоровительные туры с заездами с 15 октября 2020 года. Путешествие должно завершиться до 10 января 2021 года. «Интурист» предложит туры в следующие регионы: республика Алтай и Алтайский край, Вологодская область, республика Татарстан, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край, Краснодарский край, Башкортостан, Иркутская область, Приморский край, республика Карелия, Калининградская область, Нижегородская область, Тюменская область, Калининградская область, Мурманская область, республика Крым, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, города федерального значения Севастополь, Санкт-Петербург, Москва.

Все туры, участвующие в акции кешбека, отмечены в системе бронирования туроператора значком платежной системы «Мир». Полные правила участия в акции представлены на странице.

Турагенты смогут получить комиссию за подбор тура по России по данной акции. «Интурист» предложит несколько удобных способов возврата агентской комиссии. Для получения информации о способах возврата агентам необходимо авторизоваться в своем личном кабинете. 

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин: «Запущенная Федеральным агентством по туризму программа с кешбеком по своему значению для отрасли беспрецедентна. Она поможет стимулировать продажи в зимний период с захватом «высоких» каникулярных дат, даст возможность туристам неплохо сэкономить и открыть для себя красоту зимнего Алтая или впервые отправиться кататься на лыжах на Домбай или путешествовать по Крыму в межсезонье. Участие в этой программе существенным образом поможет участникам отрасли в этом особенно не простом для туризма году». 

 


 

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По материалам: atorus.ru

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