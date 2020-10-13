У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае
Bangtan Boys не ожидали такой развязки!
Намджун (Namjoon) из BTS, сам того не желая, стал причиной скандала бэнда с самыми знаменитыми брендами и миллионами китайских АРМИ. Все дело в том, что во время речи на James A. Van Fleet Award 9 октября RM заговорил о запрещенной для китайцев теме, почтив память погибших в Корейской войне.
Конфликт вспыхнул в секунду. Айдола сразу обвинили в национализме, бесчувственности и отрицании исторических фактов. Китайская фанбаза отказалась от группы BTS, а влиятельные лейблы вычеркнули их имена из списков коллаберов в китайских подразделениях. Такое абсолютно непонятное для зарубежных фанатов поведение жителей Поднебесной шокировало АРМИ, они начали заступаться за кумира, но все было тщетно.
Странно, но на сей раз сжалились даже сасэны. Одному из них удалось добыть эксклюзивную информацию, о чем он сообщил на корейском форуме.
«У Намджуна случился нервный срыв, он до сих пор не может прийти в себя и винит себя во всех грехах, говорит, что если бы он не зачитал строки о войне, бэнд не потерял бы миллионы фанатов и прибыльные контракты с Samsung и FILA”,— поделился сасэн с обеспокоенной армией.
Надеемся, что BigHit удастся уладить эту проблему и RM скоро пойдет на поправку. Ведь он не имел ввиду ничего плохо и ни в коем случае не пытался оскорбить своих поклонников.