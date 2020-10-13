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У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае

У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае

Bangtan Boys не ожидали такой развязки!


Намджун (Namjoon) из BTS, сам того не желая, стал причиной скандала бэнда с самыми знаменитыми брендами и миллионами китайских АРМИ. Все дело в том, что во время речи на James A. Van Fleet Award 9 октября RM заговорил о запрещенной для китайцев теме, почтив память погибших в Корейской войне.


[media=https://twitter.com/BTSPressData/status/1315994149418541063?ref_src=twsrc%5Etfw]

Конфликт вспыхнул в секунду. Айдола сразу обвинили в национализме, бесчувственности и отрицании исторических фактов. Китайская фанбаза отказалась от группы BTS, а влиятельные лейблы вычеркнули их имена из списков коллаберов в китайских подразделениях. Такое абсолютно непонятное для зарубежных фанатов поведение жителей Поднебесной шокировало АРМИ, они начали заступаться за кумира, но все было тщетно.

[media=https://twitter.com/monipersona/status/1315844670338011137?ref_src=twsrc%5Etfw]

Странно, но на сей раз сжалились даже сасэны. Одному из них удалось добыть эксклюзивную информацию, о чем он сообщил на корейском форуме.

[media=https://twitter.com/rm_real_me24/status/1315364081348603905?ref_src=twsrc%5Etfw]

«У Намджуна случился нервный срыв, он до сих пор не может прийти в себя и винит себя во всех грехах, говорит, что если бы он не зачитал строки о войне, бэнд не потерял бы миллионы фанатов и прибыльные контракты с Samsung и FILA”,

— поделился сасэн с обеспокоенной армией.
[media=https://twitter.com/7_zerooclock/status/1315773515296059394?ref_src=twsrc%5Etfw]

Надеемся, что BigHit удастся уладить эту проблему и RM скоро пойдет на поправку. Ведь он не имел ввиду ничего плохо и ни в коем случае не пытался оскорбить своих поклонников.

[media=https://twitter.com/PeoplesRU/status/1316002182710415361?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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