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«У нас есть серьезные сомнения в институционной способности этой власти провести выборы» — Марина Порошенко

«У нас есть серьезные сомнения в институционной способности этой власти провести выборы» — Марина Порошенко

Лидер команды «ЕС» в Киевсовет Марина Порошенко и глава списка партии в Киевский областной совет Виктория Сюмар провели встречу с председателем мониторинговой миссии ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир и политическим аналитиком миссии Димашем Альжановым, в ходе которой выразили свой взгляд на ход избирательной кампании в Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии.


При обсуждении Марина Порошенко отметила, что эти выборы будут важными индикатором всего происходящего в стране за последние полтора года правления некомпетентной центральной власти.

«У нас есть серьезные сомнения относительно институционной способности действующей власти провести эти выборы. Большое беспокойство вызывает независимость избирательных комиссий и их возможность полноценно работать с учетом эпидемии коронавируса. Учитывая сложность избирательного процесса мы ожидаем достаточно большое количество нарушений и, соответственно, обжалований решений избирательных комиссий. И здесь нас особенно беспокоит способность судов оперативно и беспристрастно рассматривать дела и выносить справедливые решения, чтобы защитить выбор граждан», — сказала Марина Порошенко.

Виктория Сюмар отметила, что «Европейская Солидарность» в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим количеством нарушений и давлением. В частности, она рассказала о блокировании «Приватбанком» счетов партии, нарушениях при распределении должностей в избирательные комиссии всех уровней, повреждения билбордов с рекламой «ЕС» в Черкасской области и препятствовании размещению наружной рекламы партии в Волынской и Полтавской областях.

Также участники встречи подчеркнули, что «Европейская Солидарность» является партией с четкими идеологическими установками — ориентацией на европейские стандарты и защиту государственного суверенитета.

«В Киев мы идем с лозунгом „Помогать и защищать“. И это не просто слова. Они соответствуют тому, что наша команда делала и делает, независимо от того, это избирательная кампания, или политические будни», — отметила Марина Порошенко.

Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и передаче всех фактов нарушений в ходе выборов мониторинговой миссии ОБСЕ.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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