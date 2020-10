У участника группы The Wanted диагностировали опухоль мозга

Влада Некрасова

У участника группы The Wanted диагностировали опухоль мозга.



У 32-летнего бывшего участника группы The Wanted Тома Паркера диагностировали опухоль мозга четвертой стадии. Об этом он сообщил в своем инстаграме.



Музыкант написал пост от лица себя и своей жены Келси Хардвик, которая в настоящий момент беременна вторым ребенком. «Мы абсолютно опустошены, но будем бороться до конца. Мы не хотим, чтобы вы грустили. Мы просто хотим любви и позитива. Мы планируем повышать осведомленность об этой страшной болезни и искать все доступные варианты лечения. Это будет тяжелая битва, но с всеобщей любовью и поддержкой мы одержим победу», — говорится в публикации.



Музыкант признается, что он не сразу поверил в слова врачей. Ему было сложно осознать то, что он болен. Жена Тома тоже не верит в происходящее. Она говорит, что диагноз ее мужа «все еще не кажется реальным».



Стоит отметить, что по данным благотворительной организации «Brain Tumor Charity», средняя продолжительность жизни пациентов с глиобластомой четвертой стадии составляет от года до 18 месяцев.



The Wanted — некогда популярный британо-ирландский бойз-бэнд, созданный в 2009 году. Группа прославилась благодаря таким хитам, как «Glad You Came», «Chasing The Sun» и «All Time Low».

Подпишись на нас в Яндекс Новости