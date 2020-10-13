В 40% регионов России введен запрет на посещение лесов

Анастасия Иванова

Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на посещение лесов, введен в 31 из 85 регионов России, сообщили во ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

«Особый противопожарный режим введен в 31 субъекте Российской Федерации», — говорится в прогнозе ЧС института на текущую неделю.

Он действует на всей территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Ленинградской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей, Ставропольского края, Республик Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Чувашия, Алтай и Крым. В отдельных районах особый противопожарный режим установлен в Краснодарском крае, Адыгее, Чечне, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Магаданской областей, а также в Хабаровском крае и Севастополе.

«В период с 12 по 19 октября в связи с установившейся сухой погодой прогнозируется высокая вероятность роста количества очагов природных пожаров на территории всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, южных и центральных районов Приволжского и Центрального федеральных округов», — отмечают специалисты.

При введении особого противопожарного режима гражданам запрещается разводить костры под кронами хвойных деревьев, на торфяниках, при поступлении информации о возможном сильном ветре, а также в местах, находящихся на расстоянии менее 50 м от объектов.