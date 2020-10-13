В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
"На основании полученных сведений о вербовке и использовании Азербайджаном иностранных наемников с первых дней ведении агрессивной войны в центральной военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по статье "международный терроризм", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Последствия обстрелов на улице в Шуши.
Последствия обстрелов на улице в Шуши.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников
Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.
Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.© РИА Новости / Валерий Мельников© РИА Новости
В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.
В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.© РИА Новости© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
В городе вновь звучат взрывы.
В городе вновь звучат взрывы.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
В Мартуни повреждены жилые дома.
В Мартуни повреждены жилые дома.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк1 из 21
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк3 из 21
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк4 из 21
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк5 из 21
Последствия обстрелов на улице в Шуши.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк6 из 21
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк7 из 21
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк8 из 21
Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.© РИА Новости / Валерий Мельников9 из 21
В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.© РИА Новости10 из 21
В городе вновь звучат взрывы.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк11 из 21
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк12 из 21
В Мартуни повреждены жилые дома.© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк13 из 21
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк14 из 21
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк15 из 21
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк16 из 21
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк17 из 21
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк18 из 21
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк19 из 21
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк20 из 21
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк21 из 21
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк
В частности, согласно данным генпрокуратуры, были получены сведения о том, что "ВС Азербайджана принудили наемников продолжать в районе Горадиза военные действия против Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) в условиях объявленного перемирия". Утверждается, что боевики носили форму военнослужащих азербайджанских ВС. В ведомстве заявили, что иностранные наемники участвовали в нападении на участок Караханбейли и диверсионно-разведывательной операции в направлении Гадрута, "в результате которой были сожжены дома, жестоко убиты мирные жители, погибли военнослужащие Армии обороны Арцаха".
"В рамках международных правовых актов используется весь инструментарий сотрудничества и взаимной правовой помощи с соответствующими государствами для полного раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности", - заявили в пресс-службе.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.