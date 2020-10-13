В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе

Лидия Мартынова

Дело по статье "международный терроризм" заведено в Армении на основании сведений об участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе иностранных наемников, сообщили в пресс-службе армянской генпрокуратуры.

"На основании полученных сведений о вербовке и использовании Азербайджаном иностранных наемников с первых дней ведении агрессивной войны в центральной военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по статье "международный терроризм", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.



1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.



© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников© РИА Новости

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В городе вновь звучат взрывы.

10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Мартуни повреждены жилые дома.

12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.



© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанк

В частности, согласно данным генпрокуратуры, были получены сведения о том, что "ВС Азербайджана принудили наемников продолжать в районе Горадиза военные действия против Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) в условиях объявленного перемирия". Утверждается, что боевики носили форму военнослужащих азербайджанских ВС. В ведомстве заявили, что иностранные наемники участвовали в нападении на участок Караханбейли и диверсионно-разведывательной операции в направлении Гадрута, "в результате которой были сожжены дома, жестоко убиты мирные жители, погибли военнослужащие Армии обороны Арцаха".

"В рамках международных правовых актов используется весь инструментарий сотрудничества и взаимной правовой помощи с соответствующими государствами для полного раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности", - заявили в пресс-службе.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.