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В Центробанке допустили введение цифрового рубля

В Центробанке допустили введение цифрового рубля
Цифровой рубль, возможность запуска которого в настоящее время оценивает Банк России, может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, говорится в консультативном докладе ЦБ.

"Цифровой рубль будет представлять собой цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую", - говорится в докладе.

В то же время регулятор отмечает, что для введения цифрового рубля необходимо создание дополнительной платежной инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшему развитию и дополнительному повышению устойчивости платежной системы России.


В докладе говорится, что цифровые рубли можно будет зачислять на электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету и мобильной связи. Таким образом, цифровой рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями и средствами населения и предприятий на счетах в коммерческих банках.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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