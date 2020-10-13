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В Иркутской области 15 октября откроется первый центр «IT-куб»

В Иркутской области 15 октября откроется первый центр «IT-куб»

В Иркутской области 15 октября откроется первый центр цифрового образования детей «IT-куб», сообщает общественно-политическая газета «Областная» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Центр создан в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Он будет работать на базе Братского политехнического колледжа.

В первый год работы в центре смогут бесплатно обучаться 400 школьников от 7 до 18 лет.

Бесплатные занятия для детей будут организованы по шести направлениям: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «VR/AR-разработка», «Основы программирования на Java», «Основы алгоритмики и логики», «Программирование роботов».

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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