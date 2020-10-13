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В Южной Осетии ищут пути выхода из политического кризиса

В Южной Осетии ищут пути выхода из политического кризиса

«Общественно-политическая ситуация сегодня. Причины и пути выхода» — такую тему обсудили в медиацентре «Ир» депутаты парламента и представители общественности Южной Осетии.

Как сообщало ИА Newstes, внутриполитический кризис разразился в Южной Осетии после смерти жителя Цхинвала Инала Джабиева. Его задержали по подозрению в соучастии в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Через несколько дней, 28 августа, родным отдали тело Джабиева с обширными гематомами и другими повреждениями. По делу о смерти Джабиева задержаны восемь сотрудников правоохранительных органов. В Цхинвале прошло несколько протестных акций. Пострадавшие и оппозиция продолжают требовать отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева. Оппозиционные партии блокируют работу парламента, пока смерть Джабиева расследуется под надзором Джагаева.

Глава югоосетинского медиацентра Ирина Гаглоева в ходе мероприятия отметила, что корни нынешнего кризиса уходят в прошлое.

«Почему мы не можем вовремя справляться с этими причинами? Мы выходили и из других кризисов, но уроком они никогда не становились», — сказала Гаглоева.

Один из лидеров оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев отметил, что в данной ситуации нельзя сказать, что на проблему не пытались реагировать вовремя.

«За год до этой трагедии депутаты предупреждали исполнительную власть, а именно, президента, когда в цхинвальской исправительной колонии произошли события, о которых мы все знаем. Тогда была собрана внеочередная сессия, на которую был приглашен президент, прокурор, министр юстиции и министр внутренних дел. Мы говорили им о том, что закон нарушается, закон у нас не един для всех. Мы предупреждали, что у этого будут последствия, случится беда. Такая беда случилась и во второй раз в начале этого года. И снова парламент заговорил об этом. И снова президент сделал все возможное, чтобы защитить этих министров. 28 августа мы увидели, насколько серьезны проблемы в нашей правоохранительной системе. А с 28 августа и до сегодняшнего дня мы увидели, насколько серьезны проблемы в нашем государстве», — отметил он.

Все выступающие выражали мнение, что происходящее сегодня в республике — это системный кризис.

«Когда у одного человека в руках сосредоточено такое количество полномочий и власти, это не может привести к положительным последствиям. Ветви власти работать не будут. У нас было четыре президента, начинали все хорошо, но правление каждого заканчивалось кризисом. Нужны глубокие, основательные реформы», — считает представитель общественности Алимбег Плиев.

Оппозиционный депутат парламента Зита Бесаева подчеркнула, что нет четкого разделения властей, «власть сосредоточена в одних руках» — президента Анатолия Бибилова.

На круглом столе выступила и вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева.

«Президент спрашивает, на основании чего он должен уволить прокурора. А у меня другой вопрос, на основании чего вы убили Инала? Вы заявили, что берете под личный контроль расследование покушения на Наниева, покушение, в которое даже на 30 процентов никто не верит… Прокурор заявил матери Инала, что у них есть подписанное им признание. Покажите, где и в чем он сознался? Он не допрашивался, так как допрос может вестись только при адвокате. Адвоката у Инала не было. Был только протокол задержания и все, в нем написано, что его задержали 27 августа, а из дома его забрали 23 августа утром. Беспредел и нарушение закона начались со дня задержания. Его убили, а кто убил, до сих пор непонятно», — сказала Оксана Сотиева.

Политолог Вячеслав Гобозов прокомментировал обвинения в адрес депутатов в том, что они бойкотируют заседания парламента. Это нормальная форма протеста, да, крайняя мера, но нормальная, заявил он. В рамках имеющихся сегодня механизмов эту ситуацию уже не урегулировать, считает Гобозов. По его мнению, отставка Джагаева хоть и необходима, но ничего не решит.

«Надо срочно предпринимать меры, а эти меры законодательные, системные», — заявил он.

Некоторые представители общественности высказались за возобновление митингов, где бы люди имели возможность высказаться.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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