В Киеве неадекват пытался на публике выколоть себе глаз
Сегодня, 00:30 Анастасия Иванова
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
В Киеве возле станции метро «Минская» заметили неадекватного мужчину. Как сообщает Киев Оперативный, гражданин посреди оживленной площади попытался порезать вены, а потом решил выколоть себе глаз.
Прохожие бросились на помощь и сумели обездвижить неадеквата, пока не приехала бригада «скорой». Очевидцы говорят, что мужчина напоминал человека под воздействием наркотиков.
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Напомним, ранее в Киеве поймали мужчину, пребывавшего в неадекватном состоянии и громившего машины.125
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По материалам: fakty.ua