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В Костромской области бесплатным питанием обеспечены 30 тысяч учащихся начальных классов

В Костромской области бесплатным питанием обеспечены 30 тысяч учащихся начальных классов

30 тысяч учащихся начальных классов школ Костромской области получают бесплатное горячее питание, сообщает Департамент образования региона.

На эти цели Костромская область получила 125 миллионов рублей.

Во всех образовательных организациях составлено единое меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом пожеланий родителей.
В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию, все учащиеся начальной школы (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для обеспечения горячим питанием детей в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

Качественное, здоровое и полноценное горячее питание должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, а также отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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