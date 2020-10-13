В ЛНР оценили нежелание Киева пересмотреть постановление о выборах

Лидия Мартынова

Отказ Киева рассмотреть постановление о местных выборах загоняет в тупик переговоры в подгруппах и контактной группе по Донбассу, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.

Очередные заседания подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе запланированы на вторник и среду в формате видеоконференции.





"За две недели до местных выборов фоном переговоров остаётся нарушение Киевом Минских соглашений. Постановление Рады о местных выборах не пересмотрено, и откровенное нарушение комплекса мер остаётся в правовом поле Украины", - написал Мирошник в Telegram-канале.

По мнению представителя республики, в этой ситуации либо Верховная рада "откровенно подставляет своих представителей в контактной группе, загоняя в тупик переговоры", либо их мнение никого из украинских депутатов не интересует.