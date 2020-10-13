В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам программы «Земский учитель»
Сопровождение участников программы «Земский учитель» должно быть индивидуальным. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на совещании с регионами. Мероприятие проходило в формате видео-конференц-связи, информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.
«Многие регионы проделали титаническую работу, и в настоящее время по программе «Земский учитель» закрыто уже более 90 процентов от общего количества вакансий: из 1803 вакансий закрыто 1662. Для нас важно, чтобы учителя, подписавшие договор, приступили к работе и получили свои компенсационные выплаты», – заявил Виктор Басюк.
Он отметил, что ежемесячный мониторинг того, как педагоги работают по программе «Земский учитель», проводит и Минпросвещения, и сами регионы. При этом участникам программы требуется индивидуальное сопровождение.
На совещании также обсуждались вопросы выплаты педагогам за классное руководство.
Заместитель министра обратил особое внимание на то, что средства должны начисляться в первых числах месяца, и призвал вести постоянную работу с региональными казначействами.
«Сохраняйте существующие региональные выплаты, все вопросы должны быть чётко отработаны и зафиксированы в нормативно-правовых актах», – резюмировал он.