В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам программы «Земский учитель»

Лидия Мартынова

Сопровождение участников программы «Земский учитель» должно быть индивидуальным. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на совещании с регионами. Мероприятие проходило в формате видео-конференц-связи, информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

«Многие регионы проделали титаническую работу, и в настоящее время по программе «Земский учитель» закрыто уже более 90 процентов от общего количества вакансий: из 1803 вакансий закрыто 1662. Для нас важно, чтобы учителя, подписавшие договор, приступили к работе и получили свои компенсационные выплаты», – заявил Виктор Басюк.

Он отметил, что ежемесячный мониторинг того, как педагоги работают по программе «Земский учитель», проводит и Минпросвещения, и сами регионы. При этом участникам программы требуется индивидуальное сопровождение.

На совещании также обсуждались вопросы выплаты педагогам за классное руководство.

Заместитель министра обратил особое внимание на то, что средства должны начисляться в первых числах месяца, и призвал вести постоянную работу с региональными казначействами.

«Сохраняйте существующие региональные выплаты, все вопросы должны быть чётко отработаны и зафиксированы в нормативно-правовых актах», – резюмировал он.