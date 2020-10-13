В мире отмечают день по снижению риска бедствий

Влада Некрасова

Международный день по снижению риска бедствий отмечают ежегодно 13 октября. В этот День ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в этой области.

Впервые об этой теме заговорили на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году. С 1990 года Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий отмечают каждый год. Мировая стратегия в этой области направлена на информирование граждан о способах предотвращения ЧС, проведение разъяснительной работы среди населения и различных общин. Такая информационная работа проводится, прежде всего, среди людей, которые живут в районах, наиболее подверженных опасности экологических и техногенных катастроф.

Число пострадавших от землетрясений, циклонов, наводнений и засух ежегодно растет. По данным ООН, стихийные бедствия, которые произошли в мире за последние 20 лет, привели к гибели 1,3 млн человек и нанесли материальный ущерб на сумму более 2,9 трлн долларов. Больше всего из-за природных катастроф потеряли США (944,8 млрд), Китай (492,2 млрд), Япония (376,3 млрд) и Индия (79,5 млрд). В европейских странах наводнения, шторма и землетрясения дороже всего обошлись Франции (48,3 млрд), Германии (57,9 млрд) и Италии (56,6 млрд). Всего за 20 лет в мире произошло 7255 крупных стихийных бедствий, подавляющее большинство из которых связано с погодой.