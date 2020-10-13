В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России

Влада Некрасова

Саудовская Аравия заняла третье место в рейтинге самых счастливых стран мира после Китая и Нидерландов в ведущем глобальном исследовании по этому показателю за 2020 год. Опрос, проведённый французской исследовательской компанией Ipsos, позволил измерить «уровень счастья» в 27 странах мира, передаёт сегодня, 13 октября, телеканал «Аль-Арабия».

Примерно девять из 10 человек в Китае и Нидерландах назвали себя «очень» или «скорее» счастливыми, примерно восемь из 10 жителей Саудовской Аравии сказали то же самое. Расположившиеся после крупнейшей арабской монархии Франция, Канада, Австралия, Великобритания, Швеция, Германия и Бельгия составили топ-10 стран.

Соединённые Штаты остались вне первой десятки, заняв 11-е место. В первой экономике мира и военной сверхдержаве семь из 10 человек назвали себя «очень» или «скорее» счастливыми.

Странами с самым низким «уровнем счастья» оказались Испания, Чили и Перу.

Единственной опрошенной страной на Ближнем Востоке, помимо Саудовской Аравии, была Турция, которая заняла 17-е место в «рейтинге счастья». За ней расположилась Россия.

Ipsos провела опрос с 24 июля по 7 августа на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Было опрошено более 1000 взрослых в каждой стране через специальную платформу для онлайн-голосования. Сравнивая результаты этого года с результатами 2019-го, Ipsos пришла к выводу о том, что «распространённость счастья во всём мире осталась почти неизменной, несмотря на пандемию Covid-19». Более того, «уровень счастья» повысился в некоторых странах, включая Китай, Россию, Италию и Малайзию. Наибольшее снижение этого уровня было зарегистрировано в южноамериканских странах: в Перу, где оно снизилось на 26% с 2019 года, и Чили — на 15%.

Большинство участников опроса во всех 27 странах заявили, что источником «наибольшего счастья» является их здоровье и физическое благополучие. На втором месте были отношения с супругом или партнёром, а также отношения с детьми.

Опрошенные в Саудовской Аравии считают религию своим величайшим источником счастья, за ней следуют здоровье и физическое благополучие, личная безопасность и безопасность государства, а также их отношения с детьми.