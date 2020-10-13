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В Пензе начал работу первый центр цифрового образования «IT-куб»

В Пензе начал работу первый центр цифрового образования «IT-куб»

В Пензе начал работу первый центр цифрового образования «IT-куб», сообщает Министерство образования Пензенской области.

Центр создан в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на базе Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

«В 2020 году в Пензенской области началась разработка концепции цифрового просвещения детей и молодежи. И созданный «IT-куб» станет центром притяжения, вокруг которого начнется формирование концепции», – отметил временно исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.

Отмечается, что в 2020/21 учебном году обучение в «IT-кубе» пройдут 400 детей по следующим образовательным направлениям: программирование на Python (для детей с 14 до 16 лет), мобильная разработка (для детей с 15 до 17 лет), разработка VR/AR-приложений (для детей с 12 до 18 лет), системное администрирование (для детей с 13 до 18 лет), кибергигиена и работа с большими данными (для детей с 13 до 18 лет), программирование роботов (для детей с 6 до 18 лет).  

«Для нас важно было открыть «IT-куб» на базе колледжа, так как система дополнительного образования, прежде всего, ставит задачи по профессиональной ориентации учащихся. Уверена, что, став обучающимся «IT-куба», позанимавшись здесь, старшеклассники придут в ИТ-колледж учиться уже как студенты», – подчеркнула исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Лилия Чащина.  

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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