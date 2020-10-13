В Подмосковье стартовала Единая неделя ГТО

Алексей Вольцев

В Подмосковье стартовала Единая неделя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие продлится до 18 октября.

Сдача нормативов пройдет на базе центров тестирования в Балашихе, Коломне, Мытищах, Ступине, Щелкове, Клину, Одинцове, Химках, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Красногорске, Луховицах, Воскресенске, Можайске, Рошале, Королеве и Чехове. Центральной площадкой станет спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» в Балашихе.

«Единая неделя ГТО – масштабное мероприятие, в которое вовлечено большое количество округов. На протяжении семи дней любой желающий проверить силы может выбрать удобный центр тестирования и не просто выполнить испытания комплекса ГТО, а стать частью большого спортивного события», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он уточнил, что на территории спорткомплексов соблюдены все меры санитарной безопасности: нанесена разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, все оборудование регулярно дезинфицируется, а количество участников, одновременно находящихся на площадке, ограничивается.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.