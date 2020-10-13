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В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов

В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов

В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов, сообщает интернет-издание Prim.News со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«География участников программы впечатляет. Педагоги представляют Ставропольский край, Амурскую и Смоленскую области, республики Тыва, Мордовия и Башкортостан, а также многие другие территории. Это шесть учителей математики, пять – русского языка и литературы, пять – английского языка, пять учителей начальных классов, три – биологии и химии, три – истории и обществознания», – сообщила заместитель директора Департамента образования Приморского края Ирина Бушманова.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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