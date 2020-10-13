В РФПИ допустили поставку "Спутника V" из других стран в Россию

Влада Некрасова

Обеспечение россиян вакциной от коронавируса "Спутник " является абсолютным приоритетом - на это будут работать все мощности по производству в России, возможны и ее поставки из других стран, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.





"Производство вакцины - абсолютно ключевая задача. У нас есть договоренности и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, и в Корее, и в Турции о производстве нашей вакцины. Безусловно, это крайне важно, потому что все российские мощности будут направлены на производство вакцины для россиян. Россия - это, безусловно, наш абсолютный приоритет", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".