В России 23% населения получили прививки от гриппа

Влада Некрасова

По всей территории России продолжается вакцинация против гриппа. Прививки уже получили 34,6 млн человек или 23,6% от численности населения страны, информирует Роспотребнадзор.

«Во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 34,6 млн человек, что составляет 23,6% от численности населения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ превышена в 32 субъектах России. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.

Как сообщало ИА Newstes , специалисты опасаются, что вторая волна Covid-19 может наложиться на сезонную заболеваемость гриппом и ОРВИ, что даст больше осложнений. Поэтому вакцинации от гриппа в этом году уделяется особое внимание.