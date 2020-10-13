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В России хотят сделать более прозрачным определение стоимости нотариальных услуг

В России хотят сделать более прозрачным определение стоимости нотариальных услуг

Контроль за экономической обоснованностью стоимости нотариальных услуг в стране предлагают осуществлять по новой схеме. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

Законопроект, разработанный и внесённый группой сенаторов, предусматривает поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Они направлены на обеспечение прозрачности оплаты платы услуг нотариуса и установление контроля за её экономической обоснованностью. Так, предусматривается исключение из Основ услуг правового и технического характера (УПТХ). Их содержание предлагается включить в обязанности нотариуса. Систему оплаты нотариальных действий предлагается упростить, говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого вводится Единый нотариальный тариф, который будет состоять из двух частей. Федеральный тариф является фиксированной частью, которая представляет собой суммы тарифов, уже установленные в законодательстве. Региональный тариф будет учитывать особенности социально-экономического развития субъектов Федерации. Он будет устанавливаться региональными нотариальными палатами в рамках пределов, установленных Федеральной нотариальной палатой.

А также сенаторы предлагают закрепить принцип «экономической обоснованности» предельных размеров региональных нотариальных тарифов. Министерство юстиции же получит полномочия по утверждению формулы их расчёта. Таким образом, согласно видению авторов документа, система станет более понятной и прозрачной. Что позволит повысить доступность нотариальных услуг для населения, а также будет способствовать повышению уровня доверия общества к деятельности нотариуса.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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