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В России предложили ввести налог на бездетность

В России предложили ввести налог на бездетность

Председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая заявила, что в стране следует ввести налог на бездетность в размере 500 рублей в месяц. Таким образом она предлагает защитить Россию от выходцев из других государств.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", Буцкая призвала брать деньги с тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка.

"Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит", – сказала она.

Предполагаемый штраф, по ее словам, должен составить 300 или 500 рублей, а затрагивать он будет только людей репродуктивного возраста – и мужчин, и женщин.

Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдет рожать ребенка, тем не менее понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 300 рублей.

Если не ввести подобную норму, "страны может не быть", предупредила Буцкая. В этом случае Россию заселят "те, кто сюда приедет". Кроме того, налог поможет заполнить алиментный фонд.

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По материалам: uposters.ru

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