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В Сети появились первые отзывы критиков на мультфильм "Душа"

В Сети появились первые отзывы критиков на мультфильм "Душа"
. На сайте-агрегаторе зрительских рецензий Rotten Tomatoes опубликованы первые отзывы критиков на анимационный фильм "Душа" студии Pixar.

Пока рейтинг проекта составляет 100%.

"Грустный, смешной и очень красиво сделанный", — пишет о мультфильме Эд Поттон из британской Times.


уверен обозреватель The Wrap.

"Как лучшие джазовые композиции, этот мультфильм использует традиционную схему, но при этом тема развивается в неожиданных направлениях, а неизбежный конец кажется исключительно уместным", — считает критик Indiewire.

"Душа" не только отвечает высочайшим стандартам Pixar, но и включает все лучшее, что может предложить студия: красоту, юмор, доброту и серьезнейший экзистенциальный вопрос", — полагает Кларисса Логри из Independent.

"Прекрасное сочетание затейливого сторителлинга, эмоционального интеллекта, технического совершенства и оригинальной идеи", — пишет The Hollywood Reporter.

Критических замечаний очень мало, тем не менее, Awards Watch предположил, что "мультфильм был бы лучшим проектом Pixar, если бы вышел лет десять назад, а сейчас он кажется вторичным", Discussing Film заметил, что, несмотря на массу достоинств, ленте "чего-то не хватает", а Digital Spy написал, что история "распадается на части и не представляет собой единое целое".


Мультфильм можно будет посмотреть онлайн на Disney+ с 25 декабря. Дата премьеры проекта в российских кинотеатрах пока не определена.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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