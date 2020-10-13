В Северной Осетии в «Кванториуме-15» проходят мастер-классы в рамках проекта «Билет в будущее»

Анастасия Иванова

В Северной Осетии в детском технопарке «Кванториум-15» проходят профориентационные мастер-классы в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

До конца октября школьники могут записаться на мастер-классы, которые проходят по субботам, и попробовать свои силы в разных направлениях профессиональной деятельности, в числе которых лазерные технологии, видеопроизводство, машинное обучение, мобильная робототехника, лабораторный химический анализ и многие другие.

Отмечается, что для того, чтобы попасть на мастер-класс, школьнику нужно пройти онлайн-диагностику в школе или самостоятельно, на сайте проекта «Билет в будущее» bilet.worldskills.ru. Диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, которые помогают участнику «Билета в будущее» определить профессиональные интересы и склонности, выявить свои сильные стороны и зоны развития. После этого учащийся может выбрать практическое мероприятие – профессиональную пробу, на которое он хочет пойти. В «Кванториуме» реализуется два формата профессиональных проб. Для новичков подойдет формат из трех коротких проб по разным направлениям, каждая по 45 минут.

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.

Он состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.