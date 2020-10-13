В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»

Лидия Мартынова

16 октября ученики 8–9-х классов российских школ смогут принять участие в международной профориентационной акции «День ИТ-знаний», которая проходит при поддержке Минпросвещения России.

На онлайн-уроках ребята узнают о технологических трендах в социальных сетях и о профессиях, связанных с ИТ-сферой, получат информацию о том, где и чему надо учиться сейчас, чтобы быть востребованными специалистами в будущем, а также смогут задать свои вопросы экспертам в режиме видеозвонка.

Программа мероприятия опубликована на сайте, в день проведения акции там же состоится онлайн-трансляция. В открытом доступе размещены методические материалы и обучающие видеозаписи, которые помогут педагогам проводить тематические уроки и дополнительные занятия.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо заполнить регистрационную форму.

Международная профориентационная акция «День ИТ-знаний», организованная Mail.Ru Group, в 2020 году проводится уже в четвёртый раз. В 2019 году в ней приняли участие 486 школ России и шести стран, а также более 3000 школ в режиме онлайн. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.