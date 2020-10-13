Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»

В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»

16 октября ученики 8–9-х классов российских школ смогут принять участие в международной профориентационной акции «День ИТ-знаний», которая проходит при поддержке Минпросвещения России. 

На онлайн-уроках ребята узнают о технологических трендах в социальных сетях и о профессиях, связанных с ИТ-сферой, получат информацию о том, где и чему надо учиться сейчас, чтобы быть востребованными специалистами в будущем, а также смогут задать свои вопросы экспертам в режиме видеозвонка. 

Программа мероприятия опубликована на сайте, в день проведения акции там же состоится онлайн-трансляция. В открытом доступе размещены методические материалы и обучающие видеозаписи, которые помогут педагогам проводить тематические уроки и дополнительные занятия. 

Чтобы присоединиться к акции, необходимо заполнить регистрационную форму

Международная профориентационная акция «День ИТ-знаний», организованная Mail.Ru Group, в 2020 году проводится уже в четвёртый раз. В 2019 году в ней приняли участие 486 школ России и шести стран, а также более 3000 школ в режиме онлайн. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада
С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада
В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов
В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов
В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»
В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»
Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства
Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства
У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае
У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае
Cестра Лисы может стать 5-ой солисткой Blackpink
Cестра Лисы может стать 5-ой солисткой Blackpink
Британский журналист обвинил американских военных в многолетнем уничтожении экосистемы Тихого океана
Британский журналист обвинил американских военных в многолетнем
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Лунный день сегодня 13 октября 2020 года
Лунный день сегодня 13 октября 2020 года
Фонд кино подал многомиллионный иск к авторам "Тайны печати дракона"
Фонд кино подал многомиллионный иск к авторам "Тайны печати дракона"
В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России
В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России
Археологи не могут уверенно сказать, для какой игры использовались мячи из китайской гробницы
Археологи не могут уверенно сказать, для какой игры использовались

Топ на сегодня

Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная

Еще по теме

В День знаний для школьников пройдут тематические мероприятия
Ялтинцев приглашают написать тест по истории Отечества
Минобрнауки предложило устроить акцию в соцсетях ко Дню учителя
Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате