В Ставропольском крае заработал навигатор допобразования для школьников

Влада Некрасова

В Ставропольском крае заработал навигатор дополнительного образования для школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства региона.

Информационный портал начал работу в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

«Навигатор – это общедоступный информационный портал, в котором представлена единая база кружков, секций, студий, ансамблей различной направленности для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Платформа призвана обеспечить детей и родителей доступом ко всем программам дополнительного образования», – сообщили в управлении.

На сайте проекта школьники смогут прочитать подробную информацию и записаться на интересующую программу. В настоящее время для выбора доступны программы следующих направлений: социально-педагогическая, естественно-научная, художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая или техническая.

«Наполнение навигатора осуществляется поэтапно, но уже сейчас можно полноценно использовать его возможности. Полную загрузку информационного портала планируется завершить к концу этого года. Платформой предусмотрены сервисы общественной оценки программ различных направлений, авторизация через портал государственных услуг», – уточнили в управлении.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.