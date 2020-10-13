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В Украине продлили карантин до конца года, ограничения усилили

В Украине продлили карантин до конца года, ограничения усилили
Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря. Карантинные ограничения будут действовать до 31 декабря.

Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании.

На заседании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлили из-за роста новых случаев коронавируса. Кроме того, карантин решили усилить.
"Предлагается запретить в "зеленой зоне" проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Также ввести проведение всех спортивных мероприятий без зрителей", - заявил Степанов.

Также внесены изменения относительно критерий для зон карантина. В частности, вдвое повысили показатель охвата тестирования 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Кроме того, меняют правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

В "зеленой зоне" предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима.

В "желтой" - не более 30 человек.

В "оранжевой" - не более 20.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.

Кроме того, правительство приняло решение запретить работу пунктов питания с 22:00 до 7:00 (в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах).

Кабмин рекомендует перевести университеты на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Также рекомендуется ввести с 15 октября школьные каникулы.

Сегодня на заседании правительства приняли решение изменить критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. Регион будет переходить в "красную зону", если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения.

"До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил на заседании Степанов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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