В Украине продлили карантин до конца года, ограничения усилили

Алексей Вольцев

Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря. Карантинные ограничения будут действовать до 31 декабря.Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании.На заседании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлили из-за роста новых случаев коронавируса. Кроме того, карантин решили усилить."Предлагается запретить в "зеленой зоне" проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Также ввести проведение всех спортивных мероприятий без зрителей", - заявил Степанов.Также внесены изменения относительно критерий для зон карантина. В частности, вдвое повысили показатель охвата тестирования 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.Кроме того, меняют правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.В "зеленой зоне" предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима.В "желтой" - не более 30 человек.В "оранжевой" - не более 20.Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.Кроме того, правительство приняло решение запретить работу пунктов питания с 22:00 до 7:00 (в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах).Кабмин рекомендует перевести университеты на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Также рекомендуется ввести с 15 октября школьные каникулы.Сегодня на заседании правительства приняли решение изменить критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. Регион будет переходить в "красную зону", если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения."До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил на заседании Степанов.