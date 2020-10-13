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Вашингтон назвал условие продления СНВ-3

Вашингтон назвал условие продления СНВ-3

Специальный представитель главы Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, выступая во вторник в Вашингтоне, заявил о готовности США «уже завтра» продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов, передает РИА «Новости».

По его словам, соглашение должно включать заморозку тактических носителей, которые, по мнению Соединенных Штатов, составляют до 55% потенциального ядерного арсенала России. 

Биллингсли заяверил, что американские власти достигли «принципиального» соглашения с Москвой на этот счет, и выразил надежду, что это «джентльменское соглашение» пройдет через стадии одобрения в российском парламенте.

Спрецпредставитель также заявил о необходимости «существенного» режима верификации выполнения соглашения, назвав Москву «серийным нарушителем договоров». Любые договоренности США с Россией по стратстабильности должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на Китай, добавил он.

«Мы готовы к сделке, можем достичь ее уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это», — заключил Биллингсли.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений Россия и США подписали в 2010 году. Срок его действия заканчивается 5 февраля 2021 года. В августе 2019 года США заявили о желании переформатировать СНВ-3 из двусторонних в многосторонние договоренности (с привлечением Китая и ряда других стран) и неготовности продлевать действие договора в его нынешнем виде.

ДСНВ предусматривает возможность продления соглашения после 2021 года на срок не более пяти лет по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение данного вопроса и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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