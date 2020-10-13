Важный чиновник из ГБР лишился служебного автомобиля из-за угонщиков, — СМИ
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
В ночь на вторник, 13 октября, в Киеве был угнан служебный автомобиль Toyota Camry из автопарка Офиса Генерального прокурора.
Как стало известно источнику #Букв, инцидент произошел на охраняемой стоянке по улице Радунская, 9.
Авто пользовался начальник Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР и надзора за его оперативными подразделениями ОГП Александр Панов.
О пропаже Toyota ее водитель сообщил в полицию около 7:00, однако еще в 4:00 автомобиль видели на улице Пуховской.
Напомним, в Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым угон авто будут наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.63 Сделайте "ФАКТЫ"
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