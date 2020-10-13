Ведущие эксперты туротрасли проводят серию семинаров в Тюмени

Алексей Вольцев

В Тюмени стартовал цикл бесплатных семинаров с участием российских и зарубежных экспертов в сфере туризма для представителей муниципальных органов власти и туриндустрии Тюменской области. На семинары 14 и 16 октября уже идет запись, места пока есть.

В Тюмени в рамках программы обучающих мероприятий для туриндустрии Тюменской области, организованной «Агентством туризма и продвижения Тюменской области» стартовал цикл бесплатных семинаров. Программа сегодня дополнена по просьбам слушателей и продлится еще два дня: 14 и 16 октября.

Программа предстоящих семинаров в Тюмени:

11.00-13.00

Семинар «Организация работы с туристами, в том числе с иностранными, на примере российского и зарубежного опыта»

Ирина Петренко, руководитель представительства Национального агентства по туризму Италии (ENIT)

13.00-14.00

Перерыв, свободное время

14.00-16.00

«Опыт работы крупных туроператорских компаний по сотрудничеству с туристическим бизнесом для совместной деятельности по организации и продвижению туристских услуг»

Екатерина Гайдук, директор по маркетингу группы компаний «Тари Тур»

11.00-16.00

Динамическое пакетирование, создание современных туров выходного дня, их особенности, целевая аудитория. Федеральная программа «Кэшбек»: практические советы. Системы бронирования туроператоров для работы с отдельными услугами и мгновенного бронирования турпродукта

Геннадий Косарев, коммерческий директор туроператора «Русский Экспресс» / Online Express





Для кого: цикл семинаров и каждый из них в отдельности будет полезен как для представителей муниципальных органов власти Тюменской области, так и для туроператоров и турагентов региона.

Кто ведет: семинары ведут приглашенные эксперты из Ассоциации туроператоров (АТОР), зарубежных офисов по туризму, ведущих российских туроператорских компаний и музейных комплексов, а также представители экспертного совета по реализации программы импортозамещения при Ростуризме.

О чем расскажут: на семинарах расскажут о том, как выстраивать работу местных органов власти с турбизнесом, организовывать эффективные и интересные событийные мероприятия, создавать качественный и продаваемый экскурсионный турпродукт для российской и зарубежной аудитории. Будут также подробно освещены правовые аспекты указанных тем, пройдут мастер-классы с заданиями для самостоятельного выполнения.

По итогам семинаров и мастер-классов пройдет стратегическая сессия с участием ведущих экспертов туризма России.

12 и 13 октября прошли первые семинары цикла, в ходе которых глава Правовой службы АТОР Надежда Ефремова рассказала об актуальных вопросах правового регулирования туроператорской и турагентской деятельности и провела разбор изменений законодательства в сфере туризма, в том числе об обязательствах туроператоров по переносу туров.

А Александр Деготьков, заместитель директора Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника рассказал о практических вопросах организации успешных событийных мероприятиях и формировании экскурсионных турпродуктов.

Где: следующие семинары цикла пройдут 14 и 16 октября в гостинице «Восток» (г. Тюмень, ул. Республики д. 159).

Как записаться на семинары: зарегистрироваться по ссылке или направить письмо на электронный адрес [email protected]