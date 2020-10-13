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Вместо одной африканской водяной крысы теперь стало четыре

Вместо одной африканской водяной крысы теперь стало четыре

Анализ ДНК позволил исследователям из США, Эсватини (Свазиленда), Германии и Чехии установить, что африканская водяная крыса, считавшаяся до сих пор единым видом, на самом деле представляет собой четыре родственных вида.

Африканскую водяную крысу (Colomys goslingi) описали в 1907 году британские зоологи Олдфилд Томас и Роберт Ронтон. Она встречается в целом ряде стран тропической Африки: Анголе, Бурунди, Камеруне, Республике Конго, ДР Конго, Экваториальной Гвинее, Эфиопии, Габоне, Кении, Либерии, Руанде, Южном Судане, Уганде и Замбии. Предположительно, африканские водяные крысы водятся также в Центральноафриканской республике. Они населяют леса, саванны, луга и болота, но везде держатся возле небольших водоемов. Удлиненные ноги позволяют этим грызунам вброд переходить неглубокие ручьи. Так они ловят свою обычную добычу — водных животных, например, личинок ручейников, мелких рыбешек или головастиков.

«Они длинноногие, подобно кенгуру, — рассказывает зоолог Джулиан Петерханс (Julian Kerbis Peterhans) из Музея естественной истории имени Филда в Чикаго. — Они сидят на корточках или пробираются через мелкие ручьи, держа усы на поверхности воды и обнаруживая движения, как сонар. У них необычно большой мозг, чтобы обрабатывать сенсорную информацию от своих усов во время охоты».

Широкое распространение африканской водяной крысы заинтересовало авторов исследования, и они получили образцы ДНК из многочисленных экземпляров этого вида, хранящихся в музеях. Сопоставив ДНК, а также детали строения грызунов, они пришли к выводу, что на самом деле под названием «африканская водяная крыса» скрывается не один вид, а четыре. Наряду с Colomys goslingi ученые выделили вид Colomys eisentrauti, ранее считавшийся подвидом. Он получил название в честь немецкого зоолога Мартина Айзентраута, много работавшего в Центральной Африке. Colomys eisentrauti обитает только на северо-западе Камеруна.

Еще два вида оказались совсем новыми, раньше они не выделялись даже как подвиды. В честь конголезского государственного деятеля Патриса Лумумбы получил название вид Colomys lumumbai, встречающийся в центральной и южной части ДР Конго и в Анголе. Вид Colomys wologizi из Либерии и Гвинеи назван в честь либерийского горного хребта Вологизи.

Помимо этого, исследователи подтвердили близкое родство африканских водяных крыс с загадочной эфиопской водяной крысой (Nilopegamys plumbeus). Этого грызуна поймал в 1927 году на реке Малый Аббай в центральной Эфиопии американский зоолог Уилфрид Осгуд. Больше ни один биолог ее не встречал. Эфиопская водяная крыса известна также тем, что у нее очень крупный мозг по сравнению с размером тела. Объем ее черепа — самый большой среди всех представителей семейства мышиных в Африке.

«Названные нами новые виды являются частью глобальных усилий по изучению биоразнообразия африканских тропических лесов и выявлению важнейших областей, которые необходимо сохранить, — говорит Терри Демос из Музея естественной истории имени Филда. — В бассейне Конго есть обширные районы, которые почти не исследовались за последние семьдесят лет, места, к которым трудно добраться из-за политической нестабильности. Мы даже не совсем уверены, как распределены эти животные, есть большие пробелы».

Статья с результатами исследования опубликована в «Зоологическом журнале Линнеевского общества».

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По материалам: polit.ru

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