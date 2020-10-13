Волгоградские депутаты предлагают усилить ответственность водителей лодок и катеров

Алексей Вольцев

Административную ответственность за нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего предполагает законопроект Волгоградской областной Думы. Его рассмотрение планируется на пленарном заседании Госдумы 13 октября в первом чтении.

Сегодня в КоАП не установлена специальная норма, предусматривающая ответственность судоводителей за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью людей при нарушении правил эксплуатации маломерных судов. Это способствует безответственному поведению судоводителей на водоемах и безнаказанности лиц, совершивших правонарушения, полагают авторы. При общем снижении числа происшествий на водных объектах Российской Федерации в 2017 году наблюдалось увеличение числа происшествий с маломерными судами.

В зависимости от тяжести причинённого вреда здоровью потерпевшего предлагаются штрафы от 2500 до 25 тысяч рублей или лишение права управления маломерным судном на срок от одного до двух лет. За управление судном в состоянии алкогольном опьянении предлагается повысить штраф до 4000-5000 рублей вместо действующих 1500-2000 рублей. Однако профильный Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал инициативу к отклонению. В обосновании говорится, что предлагаемое решение поднятой авторами проблемы должно быть сформулировано с учётом действующих специальных норм за нарушения с маломерными судами, а также с учётом установленной ответственности на иных видах транспорта.

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