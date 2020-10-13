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ВТБ объяснил решение по пакету группы "ПИК"

ВТБ объяснил решение по пакету группы "ПИК"
ВТБ не принимал стратегических решений в отношении пакета акций группы компаний "ПИК", передача акций на короткий срок произошла в рамках технических операций банка по управлению ликвидностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее ВТБ обнародовал материалы, согласно которым банк сократил долю участия в группе компаний ПИК до 7,57% с 23,05%.

"Никаких стратегических решений в отношении пакета акций ПАО ГК "ПИК" банк не принимал. Передача акций на короткий срок произошла в рамках технических операций банка по управлению ликвидностью", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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