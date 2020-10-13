Выделено пять стадий потребления во время коронавируса в России

Лидия Мартынова

Россияне за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках: от затишья перед бурей до перехода к новой реальности, говорится в попавшем в распоряжение РИА Новости исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители — новая реальность".

Первый этап, отмечается в работе, пришелся на период с января по март. Это было "затишье перед бурей", когда COVID-19 казался внешней проблемой, а Россия представлялась безопасным убежищем.

"Правительство разработало план с целью контроля развития пандемии в России — чтобы сдержать пандемию, карантин не требовался", — пишут экономисты.

Вторая стадия с марта по май получила название "вспышка и закупка впрок". Во время ее власти установили нерабочие дни. Граждане, в свою очередь, начали скупать товары первой необходимости, в результате чего магазины не успевали пополнять запасы. С другой стороны, наметилось наращивание производственных возможностей онлайн-магазинов и служб доставки.