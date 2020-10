«Выглядит как бабушка», — больную Елену Кондулайнен сняли соседи

View this post on Instagram

Елену Кондулайнен госпитализировали с инсультом.⠀ ⠀ Во время произнесения торжественного тоста на выпускном старших классов, актриса стала себя плохо чувствовать.⠀ ⠀ Окружающие заметили, как ухудшилась ее речь. Когда стало понятно, что ей нужна помощь, местный официант вызвал бригаду медиков.⠀ ⠀ Сообщается, что на данный момент состояние Елены Кондулайнен стало хуже. Сейчас констатированы два неутешительных диагноза: ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) и неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга).⠀ ⠀ О положительной динамике, говорить пока рано. Сейчас актриса находится в палате интенсивной терапии.⠀ ⠀ @runews24_ru — подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!⠀ ⠀ #кондулайнен #шоубизнес