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«Выглядит как бабушка», — больную Елену Кондулайнен сняли соседи

«Выглядит как бабушка», — больную Елену Кондулайнен сняли соседи

Красивая, эффектная, яркая и узнаваемая актриса Елена Кондулайнен страдает от страшных последствий инсульта. Сегодня в ней сложно разглядеть ту самую женщину с телевизионных экранов, однако, Лена борется с недугом и старается выздороветь как можно скорее.


Соседи Лены рассказывают, что сейчас, когда она выходит погулять на улицу, делая мелкие шаги при помощи специальных ходунков, ее не сразу признают. Видят в Кондулайлен обычную бабушку и проходят мимо. Пользователи сети также шокированы изменением внешности любимой артистки. Увидев кадры Лены в синем пальто, многие ужасаются и отмечают, как один случай может сказаться на всей дальнейшей жизни.


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Елену Кондулайнен госпитализировали с инсультом.⠀ ⠀ Во время произнесения торжественного тоста на выпускном старших классов, актриса стала себя плохо чувствовать.⠀ ⠀ Окружающие заметили, как ухудшилась ее речь. Когда стало понятно, что ей нужна помощь, местный официант вызвал бригаду медиков.⠀ ⠀ Сообщается, что на данный момент состояние Елены Кондулайнен стало хуже. Сейчас констатированы два неутешительных диагноза: ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) и неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга).⠀ ⠀ О положительной динамике, говорить пока рано. Сейчас актриса находится в палате интенсивной терапии.⠀ ⠀ @runews24_ru — подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!⠀ ⠀ #кондулайнен #шоубизнес

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«Страшно… Она мне всегда нравилась.. .2020 год пхоже решил оторваться на артистах»,

— написала зрительница российских сериалов.

Увы, но последние 3 месяца знаменитость вынуждена делать все при помощи сиделки. К счастью, в ее восстановлении активно участвует и сын Кондулайнен. Всезнающие соседи с гордостью заявляют о том, какого хорошего парня воспитала Лена.

[media=https://www.instagram.com/p/B-SnO0qlx_F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Мишу часто видим, молодец мальчишка, все около матери, около матери… Она с ним быстро на ноги встанет, еще увидим Лену в кино!»

— прогнозирует соседская бабушка. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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