«Выглядит как бабушка», — больную Елену Кондулайнен сняли соседи

Влада Некрасова

Красивая, эффектная, яркая и узнаваемая актриса Елена Кондулайнен страдает от страшных последствий инсульта. Сегодня в ней сложно разглядеть ту самую женщину с телевизионных экранов, однако, Лена борется с недугом и старается выздороветь как можно скорее.

Соседи Лены рассказывают, что сейчас, когда она выходит погулять на улицу, делая мелкие шаги при помощи специальных ходунков, ее не сразу признают. Видят в Кондулайлен обычную бабушку и проходят мимо. Пользователи сети также шокированы изменением внешности любимой артистки. Увидев кадры Лены в синем пальто, многие ужасаются и отмечают, как один случай может сказаться на всей дальнейшей жизни.

«Страшно… Она мне всегда нравилась.. .2020 год пхоже решил оторваться на артистах»,

— написала зрительница российских сериалов.

Увы, но последние 3 месяца знаменитость вынуждена делать все при помощи сиделки. К счастью, в ее восстановлении активно участвует и сын Кондулайнен. Всезнающие соседи с гордостью заявляют о том, какого хорошего парня воспитала Лена.

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«Мишу часто видим, молодец мальчишка, все около матери, около матери… Она с ним быстро на ноги встанет, еще увидим Лену в кино!»

— прогнозирует соседская бабушка.Подпишись на нас в Яндекс Новости