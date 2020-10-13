«Выглядит как бабушка», — больную Елену Кондулайнен сняли соседи
Красивая, эффектная, яркая и узнаваемая актриса Елена Кондулайнен страдает от страшных последствий инсульта. Сегодня в ней сложно разглядеть ту самую женщину с телевизионных экранов, однако, Лена борется с недугом и старается выздороветь как можно скорее.
Соседи Лены рассказывают, что сейчас, когда она выходит погулять на улицу, делая мелкие шаги при помощи специальных ходунков, ее не сразу признают. Видят в Кондулайлен обычную бабушку и проходят мимо. Пользователи сети также шокированы изменением внешности любимой артистки. Увидев кадры Лены в синем пальто, многие ужасаются и отмечают, как один случай может сказаться на всей дальнейшей жизни.
View this post on Instagram
Елену Кондулайнен госпитализировали с инсультом.⠀ ⠀ Во время произнесения торжественного тоста на выпускном старших классов, актриса стала себя плохо чувствовать.⠀ ⠀ Окружающие заметили, как ухудшилась ее речь. Когда стало понятно, что ей нужна помощь, местный официант вызвал бригаду медиков.⠀ ⠀ Сообщается, что на данный момент состояние Елены Кондулайнен стало хуже. Сейчас констатированы два неутешительных диагноза: ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) и неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга).⠀ ⠀ О положительной динамике, говорить пока рано. Сейчас актриса находится в палате интенсивной терапии.⠀ ⠀ @runews24_ru — подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!⠀ ⠀ #кондулайнен #шоубизнес
«Страшно… Она мне всегда нравилась.. .2020 год пхоже решил оторваться на артистах»,— написала зрительница российских сериалов.
Увы, но последние 3 месяца знаменитость вынуждена делать все при помощи сиделки. К счастью, в ее восстановлении активно участвует и сын Кондулайнен. Всезнающие соседи с гордостью заявляют о том, какого хорошего парня воспитала Лена.
«Мишу часто видим, молодец мальчишка, все около матери, около матери… Она с ним быстро на ноги встанет, еще увидим Лену в кино!»— прогнозирует соседская бабушка.
View this post on Instagram
Елена #Кондулайнен : Звание «первого советского секс-символа» приводило меня к желанию покончить с собой Актриса и именинница в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, почему у нее было так много мужей и как она сохраняет свою красоту и молодость. Подробности на #kpru