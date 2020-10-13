Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального

Алексей Вольцев

"Доказательства", которые ФРГ публикует в СМИ по делу блогера Алексея Навального, крайне неубедительны, сотрудничества с РФ по расследованию все еще нет, все это больше похоже на провокацию, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В ходе заседания первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, ряд западных стран, включая ФРГ, призвали РФ предоставить подробную информацию по делу с предполагаемым отравлением Алексея Навального. В частности зампостпреда Германии при ООН Гюнтер Заутер, призвал Россию "пролить свет" на инцидент с Навальным и выразил недоумение в связи с тем, что уголовное дело в РФ не возбуждено.

Как в свою очередь заявил Полянский, все заявления западных представителей сводятся "к голословным обвинениям в духе кто еще, если не Россия, мог это сделать".

"А доказательств, как не было, так и нет. Они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются", - сказал Полянский.

"Я хочу еще раз подчеркнуть нашим немецким друзьям, что те доказательства, которые они публикуют в СМИ и не показывают нам по Навальному, крайне неубедительны. Мы не можем открывать уголовное дело без доказательств в России. Возможно, в Германии это нормальная практика, но в России так не принято", - заявил он.