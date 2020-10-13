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Зеленский заинтриговал пятью вопросами для украинцев

Зеленский заинтриговал пятью вопросами для украинцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Накануне выборов в местные органы власти, назначенных на 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, заинтриговав их «пятью важными вопросами».


«Привет. Да, я обращаюсь лично к тебе. Помнишь, как мы писали предвыборную программу, чтобы внедрять то, что нужно тебе, каждому гражданину Украины. Это была демоверсия народовластия, а его реальное внедрение стало нашей с тобой целью», — сказал =AZVjWyr4vj8nbFpYnMPx3qxpa5JwDK5KKSxFxrsxUHXc-3ttt43hvtJF57Ilae3WTH4znPFk41NFHRblC5EilJWIEj0-JIJEAThfJOG8VPlvqfnkZI-arQfbM_FmhlNLaPNdDC1CQWAm78p5m705kGl_&__tn__=%2CO%2CP-R]Зеленский и добавил, что парламент готовиться закрепить на законодательном уровне это самое народовластие — «право народа Украины на собственное мнение», которое он назвал «священным».

По его словам, 25 октября на избирательных участках он задаст украинцам пять вопросов о том, что обсуждается на улицах, кухнях и в интернете…

«Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не „независимых“ экспертов из телешоу, не агентов других государств», — сказал Зеленский и добавил: «Чуть ли не впервые в истории независимости мы спросим: «Что думаешь ты?»

Президент также заявил, что мнение каждого важно: «Будет так, как решишь ты». Впрочем, какие именно вопросы планируют задавать украинцам, он не сказал, пообещав это сделать позже.


Эксклюзивный материал о том, как в мире проходят референдумы, а также к каким последствиям это приводит, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта президента Украины.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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