Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10 лучших интимных смазок, которые сделают удовольствие слаще

Во время секса – особенно долгого секса – трениеможет принести много проблем. К примеру, у женщин часто возникает боль иповреждения в интимной зоне. Всего этого можно избежать, если хорошенькоподготовиться и запастись смазкой. Мужчинам сильное трение тоже приносит малоприятного – все ведь слышали о случаях, когда рвется уздечка? Такое частослучается именно из-за сухости во влагалище.
# Интересное
По материалам: intrigue

Последние новости

Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих
Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих
Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
Эксперты горячей линии Минпросвещения России продолжают консультировать родителей
Эксперты горячей линии Минпросвещения России продолжают
В Кабардино-Балкарии начал работу первый мобильный «Кванториум»
В Кабардино-Балкарии начал работу первый мобильный «Кванториум»
На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы воспитания в школе
На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы
Турция зявила, что должна стать участником переговоров по Карабаху
Турция зявила, что должна стать участником переговоров по Карабаху
Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду
Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи
Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"
Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"
Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией
Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией
Лавров пригрозил ЕС прекращением диалога
Лавров пригрозил ЕС прекращением диалога
Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС

Топ на сегодня

Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет смысла
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет
Эколог: Украина на пороге катастрофы
Эколог: Украина на пороге катастрофы

Еще по теме

Ученые рассказали об идеальном завтраке для секса
Удобные позы в сексе: ТОП - 8 лучших позиций для противников акробатики
Боль внизу живота во время секса у женщин указывает о серьезных болезнях - медики
28 самых лучших поз для анального секса в картинках