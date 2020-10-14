10 лучших интимных смазок, которые сделают удовольствие слаще

Анастасия Иванова

Во время секса – особенно долгого секса – трениеможет принести много проблем. К примеру, у женщин часто возникает боль иповреждения в интимной зоне. Всего этого можно избежать, если хорошенькоподготовиться и запастись смазкой. Мужчинам сильное трение тоже приносит малоприятного – все ведь слышали о случаях, когда рвется уздечка? Такое частослучается именно из-за сухости во влагалище.