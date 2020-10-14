7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями отопительного сезона и холодного ветра

Вадим Карасев

Температура за окном стремительно приближается к нулю, поэтому самое время не только снять шелковое платье и надеть теплый шерстяной джемпер, но и изменить привычный уход за кожей. Жаркое лето оставило свой след на нашем лице — пигментация от чрезмерного пребывания на солнце, обезвоживание и воспаления от слишком большого количества мохито в отпуске... Вместе с косметологами разбираемся, как адаптировать бьюти-рутину под новый сезон.

Ветер, дождь, темнеет уже в 5 часов вечера... Пришла осень, а это значит, что самое время внести корректировки в привычную бьюти-рутину. Из-за более низких температур наши капилляры сужаются, кожа становится тусклой, а снижение выработки жира приводит к сухости и чувствительности.

Чаще всего в осенние месяцы наблюдается нарушение и ослабление кожного защитного барьера. Наш защитный барьер подобен дождевику — когда погода внезапно меняется на ветреную и холодную, этот барьер повреждается и позволяет загрязнениям и другим внешним раздражителям глубже проникать в кожу, вызывая воспаление, повышенную чувствительность и покраснение.





Включение центрального отопления приводит к обезвоживанию, нарушается защитная функция кожи, отсюда прыщи и неровный тон. Сезонная простуда и грипп также негативно сказываются на иммунной системе, которая может поражать кожу и способствовать возникновению любых из перечисленных выше проблем с кожей.

Так как же нам заново выстроить уход за кожей, чтобы приспособиться к этим изменениям в окружающей среде? Ключевое правило — не перебарщивать со средствами, а делать ставку на минимализм в уходе. Летом мы, как правило, используем меньше продуктов, вот и сейчас лучше постараться максимально упростить бьюти-рутину.

Тщательно очищайте кожу, но мягкими средствами

По словам Ксении Кирилловой, врача-косметолога, к. м. н., эксперта Institut Esthederm, очищение помогает сохранить кожу чистой и свободной от скопившихся на поверхности чешуек, пыли и косметики. Важно их бережно удалить перед нанесением любых других продуктов, так как это может повлиять на эффективность будущих ключевых ингредиентов, проникающих в кожу. Помимо этого, механическое воздействие очищения также увеличивает кровоток и способствует выведению токсинов.

Наталия Уеслати, врач-косметолог Института красоты Le Colon, выделила типичные "осенние" проблемы кожи:

— сухость, вызванная обезвоженностью и нарушением барьерных функций кожи;

— утолщение рогового слоя (а значит, тусклость и неровность кожи), особенно если старательно загорали и пренебрегали отшелушиванием ороговевших частиц;

— гиперпигментация (еще одно следствие пребывания на солнце);

— повышенная чувствительность кожи (реакция кожи на более низкие температуры и сухой осенний воздух);

— покраснения (реакция сосудов на похолодание).

За летний период кожа становится обезвоженной, истончается ее защитный слой (гидролипидная мантия), становятся более заметными пигментные пятна. Чтобы грамотно подготовить кожу к осеннему сезону (а затем и к зимнему), следует внести небольшие коррективы во все этапы бьюти-ухода: очищение, тонизацию кожи, средства для активного и завершающего ухода.





Очищение утром и вечером является одним из основных элементов ухода за кожей. В этом плане ничего не нужно изобретать заново.В очищении кожи рекомендуется перейти на молочко в составе с такими компонентами, как сквалан (укрепляет защитный барьер кожи, повышает ее эластичность, препятствует потере влаги), эмбриональные и витаминные комплексы. Как правило, все пенящиеся средства содержат сульфаты, которые, в свою очередь, разрушают гидролипидный барьер и провоцируют обезвоженность кожи, так что далее становится сложнее бороться за ее восстановление, — говорит Ася Мкртчян, биолог, косметолог Института красоты Le Colon, эксперт Biologique Recherche.

Молочные или кремовые очищающие средства (например, пенки) достаточно мягкие, поэтому их смело можно использовать круглый год, а заменять на другие формулы не нужно. Однако для более сухой кожи иногда полезно использовать более плотные и насыщенные бальзамы или масла, которые помогут восполнить потерю липидов и уменьшить шелушение.

Однако будьте осторожны: некоторые масла, такие как кокосовое и аргановое, могут быть слишком тяжелыми для жирной кожи, склонной к прыщам и воспалениям.

И помните, горячая вода не помощник — старайтесь умываться теплой водой, но ни в коем случае не горячей.

Восстановите защитный барьер кожи с помощью увлажняющего крема

Воздействие центрального отопления и промозглых ветров может привести к тому, что кожа станет сухой. Исправить ситуацию помогут средства с церамидами и липидами: они предотвратят потерю влаги.

Для восстановления уровня увлажнения в уходе полезно применять гиалуроновые кислоты (применение именно водных компонентов в холодный сезон несколько спорно, так как в минусовую температуру влага подвержена охлаждению и замерзанию в поверхностных чешуйках эпидермиса, что может неблагоприятно сказаться на рельефе кожи).

В таких средствах, как правило, применяется различная длина цепей гиалуроновой кислоты, поэтому и глубина работы гиалуроновых кислот будет разной. Таким образом можно увлажнить кожу, препятствовать потере влаги на ее поверхностности и восстановить собственные ресурсы гиалуронового слоя кожи (посредством применения подходящих препаратов с содержанием гиалуроновой кислоты), — объясняет эксперт.

Для жирной и склонной к прыщам кожи подойдет легкий увлажняющий крем или масло, например масло жожоба. Они сохранят кожу эластичной, но в целом следует избегать более плотных по текстуре продуктов, которые могут закупорить поры и увеличить жирность кожи. Между тем обладательницам сухой кожи следует искать масла, богатые питательными веществами (попробуйте оливковое масло первого отжима), чтобы обеспечить ей дополнительное питание, особенно в ночное время.

Для усиления питания кожи и процессов ее регенерации рекомендуется обратить внимание на такие компоненты в составе, как витамины A, E, C, витамин B3, масло маракуйи, натуральные жирные кислоты.

Осень — самое подходящее время для пилинга, пора его сделать!

Пилинг — процедура, в которой используется комбинация отшелушивающих кислот, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей. Это не ежедневное отшелушивание, и, хотя его можно проводить в салоне красоты, новые формулы настолько щадящие, что процедуру можно выполнить и самостоятельно у себя дома. В числе самых эффективных — смесь альфа-гидроксикислот, таких как молочная и гликолевая. Она растворяет загрязнения и отшелушивает омертвевшие клетки на поверхности кожи. Молочная кислота также отличный химический эксфолиант, поскольку она одновременно увлажняет и отшелушивает.





А вот скрабов с крупными абразивными частицами лучше избегать. Вместо этого обратите внимание на химические эксфолианты, такие как вышеупомянутые AHA. Скрабы создают микротрещины на коже, которые могут еще больше нарушить кожный барьер и вызвать еще большее воспаление.

Попробуйте средства с ретинолом

Хотя отсутствие солнца может быть плохой новостью для нашего настроения, но это определенно хорошая новость для нашей кожи. Самое время для ретинола (или витамина А). Он делает кожу более чувствительной к солнцу, поэтому его лучше всего использовать в более прохладные месяцы, а летом — обязательно наносить средства с SPF. Этот компонент ускоряет клеточное обновление, регулирует выработку кожного сала и уменьшает появление пигментации. Начните медленно вводить его в свою бьюти-рутину (важно, чтобы кожа успела адаптироваться), а через пару недель можно перейти к ежедневному использованию.





Используйте SPF круглый год

Самая большая ошибка, которую можно сделать в уходе за кожей, — наносить средства с SPF только летом. На самом деле наша кожа может быть повреждена ультрафиолетовыми лучами круглый год, поэтому это единственный продукт, который никогда не нужно менять.

Косметологи рекомендует SPF на минеральной основе из-за его легкости, экологичности состава (минеральные средства почти не наносят вред окружающей среде) и простоты использования — на него отлично ложится макияж.





Не забудьте про тоник, сыворотку и маску

Главная цель тоника — поддерживать pH-баланс кожи. Но обратите внимание: если в нем есть спирт, то лучше не использовать его в холодное время года, он будет только способствовать ослаблению барьерной функции.При условии очищения кожи с помощью молочка в этап тонизации кожи можно добавлять средства с такими компонентами, как AHA- и ABA-кислоты, тем самым усиливая эксфолиацию кожи, регулируя ее pH и микрофлору, — советует эксперт Biologique Recherche.

Пришло время окунуться в чудесный мир сывороток. Когда дело доходит до выбора сыворотки, стоит ориентироваться на то, что нужно именно вашей коже, независимо от времени года. Но обычно осенью косметологи рекомендуют выбирать средства для восстановления любых повреждений, которые произошли в течение лета.





Попрощайтесь с увлажняющими средствами и лосьонами на гелевой основе. Лучше выбирать кремы, в состав которых входят такие ингредиенты, как сквален, ниацинамид и центелла азиатская (или цика), они защищают кожу, способствуют восстановлению и регенерации.

А еще раз в неделю, на ночь, в холодные месяцы полезно будет наносить маску кремовой текстуры. Это спасение для сухой и раздраженной кожи. Среди средств для активного ухода рекомендуется выбирать маски, в состав которых входят такие компоненты, как витамины А и Е, омега-3, омега-6, полиненасыщенные жирные кислоты, которые будут способствовать восстановлению и смягчению кожи.

На помощь придут процедуры в клинике

И, конечно, именно осенью можно начинать все процедуры, которые помогут избавиться от проблем, появившихся летом. Прежде всего, процедура BBL (Broad Band Light) — фотоомоложение нового поколения. Она выравнивает цвет лица, борется с гиперпигментацией, устраняет сосудистую сетку, уплотняет кожу, возвращает ей сияние и сокращает поры. Также рекомендуется обратить внимание на процедуры на основе лазерных методик. Здесь огромный диапазон от уходовых процедур до комплексных программ омоложения кожи на всех уровнях.

Кроме того, все инъекционные процедуры также наиболее благоприятно проводить осенью. После консультации с косметологом составляется программа, которая предусматривает курс мезотерапии, биоревитализации или набор инъекционных процедур.