Айза или Карди Би: чей «вареник» круче?

Алексей Вольцев

Да уж, Айзе повезло, что теперь у русской публики она является эталоном пиара на оголенных интимных частях тела. Недавно ее сравнивали с Крисом Эвансом (Chris Evans), который случайно (или нет) опубликовал в stories свои половые органы, а теперь пришел черед Карди Би (Cardi B).

Разумеется, хип-хоп исполнительница явно не дотягивает до своих приятелей, упомянутых выше, ведь она засветила только, к счастью, свою грудь. Но снимок тоже набрал нереальное количество просмотров, ведь помимо того, что практически все пространство экрана занято внушительными телесами Карди, ее фейс, как пишут в сети «оставляет желать лучшего». Видно, что девушка изрядно выпила, что, по-видимому, и стало причиной внезапного стриптиза в Instagram.

«Ахахахаха я даже не знаю, что мне понравилось больше: сиськи или расплывшееся лицо»,

— насмехаются над пьяной звездой юзеры Twitter.

Но все мы помним, что зарубежная сингерша действует по тактике Айзы. Как и положено, она ответила общественности, что не собирается заморачиваться над своим промахом.

«Я не собираюсь об этом думать, неее, не буду. Что было то было. Вот такое вот дерьмо. К черту, это даже не в первый раз»,

— призналась эпатажная красотка.Подпишись на нас в Яндекс Новости