Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Морозов из «Кривого зеркала» сделал операцию на желудке и похудел на 50 кг

Александр Морозов из «Кривого зеркала» сделал операцию на желудке и похудел на 50 кг

Знаменитый благодаря передаче «Кривое зеркало» артист Александр Морозов всегда страдал от лишнего веса, однако, это было его «визитной карточкой» на сцене. Юмориста всегда любили и уважали, а образы его героев были яркими, узнаваемыми и неординарными. Все бы ничего, но, как известно, большой вес может стать причиной загубленного здоровья.


47-летний Морозов решил принять кардинальные меры по борьбе с извечной проблемой и согласился на операцию на желудке, которая помогла сбросить ему около 50-ти кг. Внушительное похудение — не конечный результат Александра. Придя на программу Бориса Корчевникова «Судьба человека», он заявил, что планирует скинуть еще 20 кг, чтобы жить в комфортном теле.


Кадр программы «Судьба человека»
Кадр программы «Судьба человека»

«Я просто всегда был полным. И мне кажется, что никогда не буду совсем худым. Признаюсь, я очень ленивый человек. Худеть в спортзале и сидя на диетах — совсем не для меня, поэтому мне сделали гастрошунтирование. Это обратимая операция, при желании можно вернуть первоначальный объем желудка, и я снова стану толстым. Большинство звезд, которые в прошлом были очень большими, наверняка, сделали эту операцию, просто врут, что похудели с помощью спорта и диет. Думаю, что своим враньем они только вредят людям, которые хотят худеть»,

— поделился счастливый юморист.
Кадр программы «Судьба человека»
Кадр программы «Судьба человека» Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В Госдуму внесли проекты, закрепляющие гарантии верховенства Конституции
В Госдуму внесли проекты, закрепляющие гарантии верховенства
RM показал спящего Чимина в его день рождения
RM показал спящего Чимина в его день рождения
В Подмосковье за две недели устранили 254 нарушения в содержании детских площадок
В Подмосковье за две недели устранили 254 нарушения в содержании
В Кировской области можно бесплатно получить новую профессию
В Кировской области можно бесплатно получить новую профессию
Новая смена «Артека» посвящена космической тематике
Новая смена «Артека» посвящена космической тематике
Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы
Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом
Начало ретроградного Меркурия 14 октября 2020 года. О чем предупреждают астрологи?
Начало ретроградного Меркурия 14 октября 2020 года. О чем
Рогозин поздравил новый экипаж МКС словами из "Мертвых душ"
Рогозин поздравил новый экипаж МКС словами из "Мертвых душ"
Театр Ермоловой закрывается на карантин из- за коронавируса
Театр Ермоловой закрывается на карантин из- за коронавируса
Новые виды тропических бабочек названы в честь русских писателей и художников
Новые виды тропических бабочек названы в честь русских писателей и

Топ на сегодня

Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
Нарушение перемирия в Карабахе выгодно Турции — Степанакерт
Нарушение перемирия в Карабахе выгодно Турции — Степанакерт
Лукашенко низко упал в глазах белорусов и мира, - представитель ЕС
Лукашенко низко упал в глазах белорусов и мира, - представитель ЕС

Еще по теме

Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Александр Морозов (30.03.2018)
Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Родион Нахапетов (26.03.2018)
Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Александр Михайлов (19.12.2017)
Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Александр Половцев (15.11.2017)