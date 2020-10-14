Александр Морозов из «Кривого зеркала» сделал операцию на желудке и похудел на 50 кг

Алексей Вольцев

Знаменитый благодаря передаче «Кривое зеркало» артист Александр Морозов всегда страдал от лишнего веса, однако, это было его «визитной карточкой» на сцене. Юмориста всегда любили и уважали, а образы его героев были яркими, узнаваемыми и неординарными. Все бы ничего, но, как известно, большой вес может стать причиной загубленного здоровья.

47-летний Морозов решил принять кардинальные меры по борьбе с извечной проблемой и согласился на операцию на желудке, которая помогла сбросить ему около 50-ти кг. Внушительное похудение — не конечный результат Александра. Придя на программу Бориса Корчевникова «Судьба человека», он заявил, что планирует скинуть еще 20 кг, чтобы жить в комфортном теле.

Кадр программы «Судьба человека»Кадр программы «Судьба человека»

«Я просто всегда был полным. И мне кажется, что никогда не буду совсем худым. Признаюсь, я очень ленивый человек. Худеть в спортзале и сидя на диетах — совсем не для меня, поэтому мне сделали гастрошунтирование. Это обратимая операция, при желании можно вернуть первоначальный объем желудка, и я снова стану толстым. Большинство звезд, которые в прошлом были очень большими, наверняка, сделали эту операцию, просто врут, что похудели с помощью спорта и диет. Думаю, что своим враньем они только вредят людям, которые хотят худеть»,

— поделился счастливый юморист.Кадр программы «Судьба человека»Кадр программы «Судьба человека» Подпишись на нас в Яндекс Новости