ANEX Tour открыл продажи пакетных туров в Беларусь

Лидия Мартынова

Туроператор ANEX Tour объявил о старте продаж туров в Беларусь. Для компании это новое направление «на перспективу». Пока что на российском рынке спрос Беларусь восстанавливается медленно – сейчас у туроператоров на 70%-90 меньше бронирований, чем годом ранее.

ANEX TOUR ЗАПУСТИЛ ПРОДАЖИ ТУРОВ В БЕЛАРУСЬ

Туры в Беларусь уже доступны в системе бронирования туроператора. Об этом Вестнику АТОР рассказали в компании ANEX Tour.

«Мы впервые подгрузили туры с перелетом, и, конечно, можно забронировать и только наземное обслуживание. Наш основной продукт в Беларуси – санатории с лечением и без», – рассказали в пресс-службе туроператора.

За 7-дневный тур в Беларусь на полном пансионе без лечения ANEX Tour просит от 41 229 р. на двоих (вылет 26 октября). Прогнозировать спрос в компании пока не берутся, но выражают надежду, что он будет «уверенным».

Специалисты турбизнеса поддерживают туроператора в его решении и отмечают, что известие о запуске продаж туров в Беларусь их не удивило – направление до пандемии пользовалось стабильно высоким спросом. Туристы приезжали в Республику с оздоровительными целями, экскурсионными, гастрономическими.

Хотя сейчас спрос низкий и восстанавливается медленно, но в любом случае динамика на направлении рано или поздно вновь будет радовать, и у ANEX Tour есть все шансы на успех, считают эксперты.

Хотя сейчас спрос на Беларусь низкий и восстанавливается медленно, но в любом случае динамика на направлении рано или поздно вновь будет радовать, и у ANEX Tour есть все шансы на успех, считают эксперты.

«Осень – самое популярное время для лечения в санаториях. В прошлом году в аналогичный период Беларусь входила в ТОП-5 направлений компании и на ее долю приходилось 9% продаж», – рассказала Лариса Аханова, руководитель пресс-службы Национального туроператора АЛЕАН.

Обилие медицинских услуг и предложений по очень доступным ценам делают Беларусь меккой оздоровительного туризма, говорят эксперты. «Направление возвратное и туристы готовы приезжать каждый год. Направление стабильно показывало рост в пределах 15%», – рассказывает г-жа Аханова.

В топе спроса всегда были и новогодние каникулы. Зимняя Беларусь предлагает уникальные экскурсионные возможности: это и этнографические комплексы, и посещение Беловежской Пущи, и католические костелы, украшенные к Рождеству, это эко- и агротуризм с посещением агроусадеб.

Развит, по словам Ларисы Ахановой, был и событийный туризм, многие туристы ездили в Минск на концерты мировых и отечественных звезд, спортивные события мирового уровня.

ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ, КАК ИДУТ ПРОДАЖИ ТУРОВ В БЕЛАРУСЬ

Текущий же объем продаж на направлении туроператоров, уже работающих на направлении, пока не радует. Они указывают на постепенное восстановление спроса, но о полном возращении к докризисным объемам речи пока не ведут. В числе главных блокирующих спрос факторов наблюдатели указывают сложную эпидемиологическую ситуацию и ограниченность транспортной доступности.

Напомним, авиасообщение с Минском было восстановлено только с 21 сентября. Полеты частотой один раз в неделю из Москвы выполняет «Аэрофлот», из Минска - «Белавиа». Железнодорожное сообщение пока не восстановлено.

«Безусловно, такая частота не позволяет говорить о масштабных авиаперевозках. Да и тарифы просто неподъемные для бюджетных туристов, которые составляли значительную долю от общего потока в Беларусь», – говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

Эксперт сравнил ценник на авиабилеты: в прошлом году тариф по маршруту Москва-Минск-Москва находился в среднем на уровне 4,5 тыс. на человека. Сейчас, например, билет из Москвы в Минск с вылетом 24 октября стоит 40,7 тыс. руб. на человека.

В прошлом году тариф по маршруту Москва-Минск-Москва находился в среднем на уровне 4,5 тыс. на человека. Сейчас, например, билет из Москвы в Минск с вылетом 24 октября стоит 40,7 тыс. руб. на человека.

«Неудивительно, что те туристы, которые сейчас отдыхают в Беларуси, практически все приехали на личных авто. Но и таких немного. Люди опасаются затруднений на границе. Если перейти к цифрам, то картина такая: раньше мы отправляли в беларусь более 5 тыс. туристов в месяц, сейчас не более 20. И пока не будет решен вопрос с транспортной доступностью, ситуация не изменится», – говорит Сергей Ромашкин.

В компании АЛЕАН падение турпотока в Беларусь оценили в 70% по сравнению с 2019 годом.

«Для восстановления необходима полноценная полетная программа различных авиакомпаний (разлет из разных аэропортов), возобновление железнодорожного сообщения», – говорит Лариса Аханова.

Между тем, по данным туроператоров, подавляющее большинство санаториев Беларуси сейчас работают в обычном режиме. Цены на все объекты размещения остались на уровне 2019 года.

«О глубине говорить сложно, поскольку покупают туры с лечением на ближайший месяц. Звонки есть, но люди немного напряжены, поскольку эпидемиологическая обстановка нестабильна. К тому же санатории Беларуси помимо справки об эпидокружении, требуют отрицательный тест на COVID-19. Кроме этого, не лучшим образом на спрос сказывается и политическая составляющая. Но в любом случае бронирования есть. Например, на ближайшие даты есть оформленные путевки в санаторий «Альфа-Радон» (Гродненская обл.) и «Сосны» (Минская обл.)», – рассказали в пресс-службе туроператора «Мультитур».

У клиентов TEZ Tour наиболее востребованы санатории, расположенные рядом с Минском, такие как «Юность», «Криница», «Беларусочка» и «Веста». Стоимость недельного отдыха здесь с питанием и комплексом процедур начинается от 15 тыс. руб. на человека (без дороги)

«Также популярен у туристов Нарочанский край, где особое предпочтение гости страны отдают санаториям «Приозерный», «Сосны» и «Спутник». Стоимость проживания с питанием и комплексом процедур в них начинается от 3,3 тыс. руб. на человека в сутки», – рассказали в TEZ Tour.