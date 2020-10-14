Apple представила новую линейку iPhone 12

Анастасия Иванова

Компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила новую линейку iPhone. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Одной из главных особенностей модели стала поддержка беспроводных сетей 5G. По словам главы Apple Тима Кука, таким образом iPhone 12 открыл "новую эпоху".

Новый смартфон на 11 процентов тоньше и на 15 процентов легче своего предшественника. Все четыре модели нового поколения оснастили процессором A14 Bionic, 5G-чипом и OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, благодаря чему гаджеты напоминают iPhone 4 и iPhone 5, а также современное поколение iPad.

Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.