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Беларусь потребует с россиян справку об отсутствии COVID-19

Беларусь потребует с россиян справку об отсутствии COVID-19

Граждане РФ и ряда других стран при прибытии в Беларусь с 14 октября обязаны иметь при себе или оригинал медицинского документа, подтверждающий отрицательный результат исследования на COVID-19, или подтверждение, что они покинут страну в течение 24 часов (например, авиабилеты).


КОМУ НУЖНА СПРАВКА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕСТОМ НА COVID-19

«Иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, прибывшие из стран, не включенных в перечень, при пересечении государственной границы Республики Беларусь должны иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов до даты пересечения государственной границы Республики Беларусь», - говорится в опубликованном вчера, 13 октября постановлении на сайте правительства Беларуси.

Постановление правительства опубликовано вчера вечером и вступило в силу уже с  сегодняшнего дня, 14 октября. Таким образом, всем туристам без исключения, планирующим экскурсионный или городской отдых в Беларуси (для санаторного лечения справка была нужна и ранее), а также деловым туристам теперь понадобится справка об отсутствии коронавируса. 


БЕЛАРУСЬ СМЯГЧИЛА ТРЕБОВАНИЯ К САМОИЗОЛЯЦИИ

Также в Беларуси актуализированы требования к соблюдению самоизоляции. Граждане, прибывающие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны будут находится на 10-дневной самоизоляции. Ранее этот срок составлял 14 дней.

Список стран размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики. В настоящее время в этом перечне 104 страны, РФ была из него исключена в июле.


ТРАНЗИТНЫЕ ТУРИСТЫ СМОГУТ НАХОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ БЕЗ СПРАВКИ НЕ БОЛЕЕ СУТОК

Что касается транзитных туристов, то на них требование предъявления справки с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 не распространяются.

«Данные требования (о предоставлении отрицательного теста и о самоизоляции на 10 суток - прим. ред.) не распространяются на лиц, следующих по территории Республики транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд из Республики в течение одних суток», - сказано в постановлении.


КАК НОВОВВЕДЕНИЯ ОТРАЗЯТСЯ НА РОССИЙСКОМ ТУРПОТОКЕ

В оценке влияния новых правил въезда на российский турпоток, эксперты сдержанны и в целом не подвержены панике.

«Российский турпоток в Беларусь и так сейчас низкий, расти ему мешают сложности с транспортной доступностью. Необходимость же иметь тест на COVID-19 станет дополнительным барьером, перепрыгивать через который захотят еще меньше туристов», - говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

Эксперты отмечают, что большая часть российских туристов в Беларусь приезжают в санатории, для лечения там и сейчас нужен отрицательный тест на COVID-19 и справка об эпидокружении.

Что касается туристов, которые используют Беларусь как транзитный пункт для поездок в зарубежные страны (тот же Египет) то в целом они не должны ощутить на себе резко негативного влияния санитарных нововведений. Как правило, эти туристы не задерживаются в Беларуси больше суток.

Но в любом случае, это в очередной раз усложнит транзитные поездки – придется очень точно планировать время, в которое нужно пересечь границу – так, чтобы с момента предъявления документов на границе до вылета оставалось не более, чем 24 часа.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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