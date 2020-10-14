Билли Айлиш шокировала оголенной грудью. Фанаты встали на защиту лука певицы

Алексей Вольцев

Американская сингерша Билли Айлиш (Billie Eilish) знакома практически каждому. Те, кто хоть раз слушал ее песни, наверное, знают о главном жизненном принципе знаменитости: носить мешковатые и объемные вещи для того, чтобы никто не мог оценивать ее по внешности, ведь певицу должны любить только за талант, а не за округлые формы.

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Мудрая не по годам Айлиш всегда придерживалась своего правила при появлении на концертах, звездных ивентах и даже в сети. Но ловким папарацци удалось сделать снимки девушки в более открытом наряде: обычная майка с глубоким декольте и шорты выше колен. Казалось бы, ничего удивительного, но увидеть Билли не в одежде оверсайз — это уже чудо для фанбазы.

[media=https://twitter.com/MirFactov/status/1316092594435297281?ref_src=twsrc%5Etfw]

После публикаций данных фото Билли начали оскорблять в сети, унижая ее за те или иные недостатки.

«И где превосходство твоей физической формы, ты крутая напыщенная звезда?»

[media=https://twitter.com/satisfyineilish/status/1316232224337846273?ref_src=twsrc%5Etfw]

— гневно писали комментаторы.

Странно, ведь она никогда не заявляла о том, что идеальна, откуда появился гнев публики? Этим же вопросом задались и поклонники артистки. Буря негодования агрессивных пользователей сети заставила их встать на защиту Айлиш и заявить, что отныне критиковать ее разрешено только тем, кто докажет большим количеством снимков, что он идеален.

[media=https://twitter.com/le_cringe_/status/1316331075627614213?ref_src=twsrc%5Etfw]

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