Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией

Лидия Мартынова

ЕС хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество, сообщил представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своей беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — говорится в распространенном внешнеполитической службой документе.

Боррель добавил, что ЕС продолжит отстаивать свои интересы и ценности, в том числе, «уважение международного права и фундаментальных прав».