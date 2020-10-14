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Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией

Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией

ЕС хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество, сообщил представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своей беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — говорится в распространенном внешнеполитической службой документе.

Боррель добавил, что ЕС продолжит отстаивать свои интересы и ценности, в том числе, «уважение международного права и фундаментальных прав».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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