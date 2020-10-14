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Бритни Спирс оставила поклонникам прощальную записку

Бритни Спирс оставила поклонникам прощальную записку

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс (Britney Spears) вновь обеспокоила общественность. У себя в Instagram девушка опубликовала картинку красной розы, на которой есть несколько капель.


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RED coming soon 🌹🌹🌹 !!!!!!

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Поклонники предположили, что этим постом Спирс в очередной раз взмолилась о помощи. Отметив, что символ красной розы означает горе и траура:

«Это один из трех цветков, который упоминается в Библии, вместе с хной и лилией. Пять лепестков алой дикой розы — с пятью ранами Христа и его кровью. В Средние века роза обозначает мучение, скорбь, страдания и самопожертвование».

Фанаты Бритни, поддерживающие движение #FreeBritney вновь забили тревогу. Они также решили, что капли на розе символизируют ее слезы.

«Похоже на прощальную записку», «Бритни, ты что прощаешься с нами?», «Мне страшно от таких картинок», «Так она сообщает нам, что страдает», «Не мучайся, мы с тобой»,

— пищут поклонники певицы.

Стоит напомнить, что её суды с отцом продолжаются. Ходят слухи, что Бритни, попавшая под опеку своего отца, находится у него же в заложниках. Девушка не может подписывать документы и вообще принимать какие-либо решения.

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По материалам: popcake.tv

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